Se Halloween è dietro l'angolo potresti imbatterti in qualche Jack-O-Lantern. Questa emoji mostra una zucca con una faccia scolpita e un bagliore proveniente dalla faccia. Le Jack-O-Lantern sono una tradizione di Halloween solitamente usata all'interno e all'esterno delle case come decorazioni. A molti bambini viene insegnato a cercare Jack-O-Lantern come segno che le caramelle verranno date a casa mentre fanno dolcetto o scherzetto. Usa questa emoji quando parli di Halloween o di qualcosa di spaventoso. Esempio: non dimenticare le zucche per il 🎃

Keywords: festa, halloween, zucca, zucca di halloween

Codepoints: 1F383

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )