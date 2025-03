Mostrami una sola persona che odia i panda? Cosa non c'è da amare di questo adorabile animale. L'emoji dell'orso panda emana una sensazione di dolcezza. Sebbene questo orso asiatico possa essere uno degli animali più popolari in Cina, in realtà potrebbe diventare piuttosto aggressivo in natura. Gli orsi panda vivono in Cina. A differenza di altri orsi, i panda sono per lo più vegetariani. Possono mangiare fino a 40 chili di bambù al giorno.