Ang hamster emoji na ito ay maaaring kamukha ng mouse emoji, ngunit ito ang mas malambot at mas alagang hayop na may kulay kahel at puting balahibo. Maaaring gamitin ang maliit na hamster na ito sa anumang sitwasyon kung saan pinag-uusapan mo ang tungkol sa maliliit na alagang hayop o anumang maliliit at cute. Ang emoji na ito ay gustong tumakbo sa hamster wheels ad infinitum... at gumawa ng isang mahusay na unang alagang hayop.