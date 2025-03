Mga mister at mistresses of the night, ang mga vampire emoji ay mga nilalang na uhaw sa dugo na handang isubsob ang kanilang mga ngipin sa iyong mga text message. Gamitin ang mga caped caper na ito para ipakita ang iyong ideya sa Halloween costume o ilagay sa isang all-emoji na rendition ng Noseferatu. Bagama't ang mga vampire emoji ay bahagyang nag-iiba-iba sa mga programa, palagi mo silang mahuhuli sa pag-alog ng kanilang signature collared cape at matatalas na ngipin.

Keywords: bampira, buhay na patay, drakula

Codepoints: 1F9DB

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )