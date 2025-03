Ang mga baga ay magkapares, at tinutulungan tayong makahinga ng matamis, nagbibigay-buhay na oxygen upang ibomba sa ating dugo. Ang dalawang ito ay kabuuang workhorse sa paghinga ngunit maaaring maging hindi malusog kung sila ay napinsala sa pamamagitan ng paglanghap ng tubig o sa pamamagitan ng paninigarilyo. Ang lungs emoji ay may iba't ibang kundisyon: classic healthy pink, isa na nagtatampok ng anatomical correct bronchi, at isang darker pair na maaaring pag-aari ng isang naninigarilyo. Gamitin ang emoji na ito para paalalahanan ang iyong mga kaibigan na huwag manigarilyo, kahit na mukhang cool sila.

Kopya

Keywords: baga, organ, pagbuga ng hangin, paghinga, pagsinghot ng hangin

Codepoints: 1FAC1

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )