Ang kakaibang puting ngipin na ito ay naglalarawan ng isang molar, na malalaki at patag na ngipin sa likod ng bibig. Binuo sa mga mammal, ang mga ngipin na ito ay ginagamit para sa pagnguya o paggiling ng pagkain. Ang tuktok na ibabaw ng ngipin na may maliit na dent ay tinutukoy bilang isang korona, at ito ay pag-aalala para sa mga dentista, na sinusuri ang mga ngipin para sa plaka, mga cavity, at kalusugan ng enamel. Ang ibang mga emoji ng ngipin ay mas maliwanag na puti, mas payat, o mas bilog, ngunit ang bawat isa ay naglalarawan ng natatanging korona.

Keywords: dentista, ngipin

Codepoints: 1F9B7

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )