Cette dent exceptionnellement blanche représente une molaire, qui sont de grandes dents plates à l'arrière de la bouche. Développées chez les mammifères, ces dents sont utilisées pour mâcher ou broyer les aliments. La surface supérieure de la dent avec la petite bosse est appelée couronne et concerne les dentistes, qui vérifient les dents pour la plaque, les caries et la santé de l'émail. Les autres emojis dentaires sont d'un blanc plus brillant, plus fins ou plus ronds, mais chacun représente la couronne distinctive.

Keywords: dent, dentiste

Codepoints: 1F9B7

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )