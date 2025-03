L'emoji olive est rare et n'est pas disponible sur toutes les plateformes. Cet emoji peut représenter une seule olive et une branche d'olivier, ou une olive avec un piment. Utilisez le premier pour discuter de garnitures de cocktail et le second comme offrande de paix. Les branches d'olivier peuvent également être utilisées pour symboliser la paix.

Keywords: aliment, apéro, nourriture, olive

Codepoints: 1FAD2

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )