O emoji de azeitona raramente é encontrado e não está disponível em todas as plataformas. Este emoji pode representar uma única azeitona e um ramo de oliveira ou uma azeitona com um pimentão. Use o primeiro para conversar sobre guarnições de coquetéis e o último como uma oferta de paz. Ramos de oliveira também podem ser usados para simbolizar a paz.

Keywords: alimento, azeitona

Codepoints: 1FAD2

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )