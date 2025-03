Ang olive emoji ay bihirang makita at hindi available sa lahat ng platform. Maaaring ilarawan ng emoji na ito ang isang solong olive, at olive branch, o isang olive na may pimento. Gamitin ang una para makipag-chat tungkol sa mga palamuti ng cocktail, at ang huli bilang alay ng kapayapaan. Ang mga sanga ng oliba ay maaari ding gamitin bilang simbolo ng kapayapaan.

Keywords: olive, pagkain

Codepoints: 1FAD2

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )