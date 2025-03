Ang mga manok ay mga domesticated bird na matatagpuan sa mga sakahan sa buong mundo. Sila ay pinalaki kapwa para sa kanilang mga itlog at para sa kanilang karne. Ang mga babaeng manok ay tinatawag na hens. Nagtatampok ang chicken emoji ng isang sikat, hindi lumilipad na ibon na may puting balahibo, isang dilaw na tuka, itim, beady na mga mata at isang pulang suklay sa ibabaw ng ulo nito.