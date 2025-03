O emoji de osso representa um dos muitos ossos que você pode encontrar em um esqueleto. Este osso em particular é provavelmente um osso de braço ou perna. Este emoji é uma ótima escolha para representar um cachorro. O osso longo, branco e com aparência de desenho animado com pontas bulbosas é a imagem frequentemente vista desenhada em tigelas de cachorro ou apresentada como etiquetas de identificação, presas à coleira do seu cachorro. O osso é apresentado em diagonal inclinado, voltado para a esquerda ou para a direita, dependendo da plataforma.

Keywords: esqueleto, osso

Codepoints: 1F9B4

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )