Você come seu bife com batatas ou ovos? Apenas certifique-se de que esteja cozido na perfeição. O emoji de corte de carne mostra um pedaço de carne crua forrado com gordura e lembra um bife de lombo cru. Os bifes são geralmente grelhados e regados com molho de bife. O emoji de corte de carne é frequentemente usado quando se fala em churrascos, jantares de bife, proteínas e outros alimentos que contenham carne. Nota lateral: nenhuma vaca foi prejudicada na criação deste emoji. Exemplo: Beth faz o melhor. 🥩Espero que todos tenham trazido seus apetites.

Keywords: bife, corte de carne, costeleta de porco

Codepoints: 1F969

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )