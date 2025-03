As galinhas são aves domesticadas que podem ser encontradas em fazendas de todo o mundo. Eles são criados tanto por seus ovos quanto por sua carne. As galinhas fêmeas são chamadas de galinhas. O emoji de galinha apresenta um pássaro popular que não voa com penas brancas, bico amarelo, olhos pretos redondos e um pente vermelho no topo da cabeça.