O remo é um ótimo exercício ou uma atividade relaxante para quem está fisicamente apto. Se você estiver fora de forma, terá muita dificuldade em mover o barco com os remos. O emoji de pessoa remando um barco mostra uma pessoa sentada em um barco, usando remos para impulsioná-lo. Este emoji vem em diferentes tons de pele e gêneros. O remo costuma ser combinado com rios, lagos, oceanos ou qualquer corpo de água. O remo pode ser feito sozinho, em dupla ou em equipe. Nesse caso, você pode ter um timoneiro ou timoneiro dizendo à equipe quando remar. Use este emoji ao falar sobre qualquer coisa relacionada a esportes de remo, água e passeios de barco. Exemplo: Neste verão, vou passar a maior parte do tempo remando 🚣🏽.

Keywords: barco, barco a remo, pessoa remando, veículo

Codepoints: 1F6A3

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )