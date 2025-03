L'aviron est un excellent exercice ou une activité relaxante pour ceux qui sont en bonne forme physique. Si vous n'êtes pas en forme, vous aurez beaucoup de mal à déplacer le bateau avec ses rames. L'emoji de la personne qui rame un bateau montre une personne assise dans un bateau, utilisant des rames pour le propulser. Cet emoji est disponible dans différents tons de peau et sexes. L'aviron est souvent associé à des rivières, des lacs, des océans ou à n'importe quel plan d'eau. L'aviron peut être fait en solo, en couple ou avec une équipe de personnes. Dans ce cas, vous pouvez avoir un barreur ou un barreur qui dit à l'équipe quand ramer. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez de tout ce qui concerne les sports d'aviron, l'eau et la navigation de plaisance. Exemple : Cet été, je passerai le plus clair de mon temps à ramer 🚣🏽.

Keywords: barque, bateau, personne ramant dans une barque

Codepoints: 1F6A3

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )