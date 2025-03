Peut-on faire du vélo sans roues stabilisatrices ? Le vélo est un excellent exercice et un moyen de transport respectueux de l'environnement. L'emoji de personne faisant du vélo montre une personne portant un uniforme de cycliste traditionnel et un casque assis sur un vélo en position de conduite. Cet emoji est disponible dans une variété de tons de peau et de sexes différents. L'emoji de la personne qui fait du vélo est lié au vélo, au cyclisme de compétition, aux voyages à vélo longue distance ou à tout autre sujet lié au vélo. Vous pouvez également utiliser cet emoji lorsque vous parlez de santé, de gym ou d'activités liées au fitness. Exemple : Jenny, aimerais-tu me rejoindre lors de mon voyage à vélo à New York🚴 ?

Keywords: cycliste, vélo

Codepoints: 1F6B4

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )