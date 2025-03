Maaari ka bang sumakay ng bisikleta nang walang mga gulong sa pagsasanay? Ang pagbibisikleta ay isang mahusay na ehersisyo at isang kapaligiran na paraan ng transportasyon. Ang emoji ng taong nagbibisikleta ay nagpapakita ng isang taong nakasuot ng tradisyonal na uniporme ng siklista at isang helmet na nakaupo sa isang bisikleta na nakasakay sa posisyon. Ang emoji na ito ay may iba't ibang kulay ng balat at iba't ibang kasarian. Ang emoji ng taong nagbibisikleta ay nauugnay sa pagbibisikleta, mapagkumpitensyang pagbibisikleta, mga long distance bike trip, o anumang iba pang paksang nauugnay sa pagbibisikleta. Magagamit mo rin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang tungkol sa kalusugan, gym, o mga aktibidad na nauugnay sa fitness. Halimbawa: Jenny, gusto mo bang samahan ako sa aking bike trip sa New York🚴?

Kopya

Keywords: bicycle, bicyclist, bike, bisikleta, cyclist, nagbibisikleta

Codepoints: 1F6B4

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )