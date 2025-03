Maligayang Pagsakay! Ang pilot emoji ay handa na para sa pag-alis sa maraming kasarian at pagkakaiba-iba ng kulay ng balat, dahil sinuman ay maaaring magpalipad ng eroplano na may wastong background sa paaralan ng paglipad. Gamitin ang piloto para sabihin sa iyong mga kaibigan na lumilipat ka sa airplane mode o kapag nag-iipon ka ng isang hukbo ng mga emoji na may pinakamagagandang sumbrero.

Kopya

Keywords: eroplano, piloto

Codepoints: 1F9D1 200D 2708 FE0F

Introduced: May, 2019 in Unicode version 12.1.0 (Emoji version 12.1 )