Bem vindo a bordo! O emoji do piloto está pronto para decolar em muitos gêneros e variações de tom de pele, porque qualquer um pode pilotar um avião com o histórico adequado da escola de voo. Use o piloto para dizer a seus amigos que você está mudando para o modo avião ou quando está montando um exército de emojis com os melhores chapéus.

Keywords: avião, piloto

Codepoints: 1F9D1 200D 2708 FE0F

Introduced: May, 2019 in Unicode version 12.1.0 (Emoji version 12.1 )