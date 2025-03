Os templos hindus são encontrados em todo o mundo e são usados por pessoas que praticam o hinduísmo. O emoji do Templo Hindu mostra uma grande estrutura com degraus e uma bandeira no topo. O estilo e a cor do edifício variam de acordo com o teclado emoji. Use este emoji quando estiver falando sobre a religião hindu, locais de culto ou países como a Índia, onde a fé hindu é praticada pela maioria das pessoas. Exemplo: John e eu iremos hoje.

Keywords: hindu, templo

Codepoints: 1F6D5

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )