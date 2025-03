Este emoji de mesquita representa um local de culto para os seguidores do Islã. Você ouviu isso? Acho que o muezim, ou líder de oração, está pedindo oração do minarete! O minarete é a torre alta com varanda, construída especificamente para esse fim. Com seu teto abobadado característico, a mesquita é inconfundível.

Keywords: islã, mesquita, muçulmano, religião

Codepoints: 1F54C

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )