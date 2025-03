Nenhuma bicicleta é permitida na área quando você vê este emoji. O sinal de alerta circular com uma bicicleta riscada significa que é hora de colocar a bicicleta de volta no suporte ou encontrar outro caminho. Esse sinal geralmente é encontrado em áreas congestionadas e pode ser usado para descrever que um local é muito pequeno ou congestionado para uma bicicleta. Também pode ser usado para comunicar que as bicicletas simplesmente não são permitidas.

Exemplo “Ei, pessoal, apenas um lembrete de que bicicletas 🚳 não são permitidas nesta caminhada! Esta é apenas uma trilha a pé.

Keywords: bicicleta, bicicletas não são permitidas, não, proibido, proibido andar de bicicleta

Codepoints: 1F6B3

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )