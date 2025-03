O emoji de pessoa em cadeira de rodas manual mostra uma pessoa sentada em uma cadeira de rodas padrão com a mão no volante como se estivesse se impulsionando para frente. Este emoji pode ser usado para mostrar alguém que não consegue andar ou ficar em pé por longos períodos de tempo ou pode ser usado com um ponto de interrogação para perguntar se uma área é acessível para cadeira de rodas.

Copiar

Keywords: acessibilidade, cadeira de rodas, pessoa em cadeira de rodas manual

Codepoints: 1F9D1 200D 1F9BD

Introduced: May, 2019 in Unicode version 12.1.0 (Emoji version 12.1 )