Este emoji de pessoa surda apresenta uma pessoa com deficiência auditiva apontando para seu rosto. Na verdade, eles estão sinalizando a palavra “surdo” na linguagem de sinais americana, gesticulando com o dedo indicador da orelha até a boca. Com uma variedade de tons de pele e gêneros, este emoji oferece aos usuários uma representação mais diversificada do que nunca!

Keywords: acessibilidade, audição, orelha, pessoa surda, surdos

Codepoints: 1F9CF

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )