O que acontece quando você junta melhores amigos? Muita diversão, momentos emocionantes e risadas. O emoji de pessoas com orelhas de coelho mostra duas pessoas usando orelhas de coelho e collant, lado a lado com as mãos nos quadris. Este emoji vem em diferentes gêneros. Use este emoji ao falar sobre seu melhor amigo, uma parceria, união ou um par inseparável. Exemplo: Sally e Pam vão se encontrar neste fim de semana. 👯‍♀️ Sugiro comprar tampões para os ouvidos..eles nunca param de gritar de emoção.

Copiar

Keywords: dançar, festa, orelhas de coelho, pessoas com orelhas de coelho

Codepoints: 1F46F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )