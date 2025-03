Sente-se, relaxe e aproveite a massagem. A pessoa que recebe um emoji de massagem mostra uma pessoa com os olhos fechados e as duas mãos na cabeça. A pessoa que recebe um emoji de massagem vem em diferentes tons de pele e gêneros. Uma massagem é uma das melhores maneiras de relaxar. É uma técnica usada para aliviar dores no corpo, dores de cabeça e enxaquecas. Use este emoji ao falar sobre uma massagem ou para transmitir uma sensação de relaxamento e relaxamento. Exemplo: “Estou muito animado para o retiro no spa neste fim de semana. 💆🏽”

Keywords: massagem, massagem facial, pele, pessoa recebendo massagem facial

Codepoints: 1F486

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )