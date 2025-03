A pessoa que faz malabarismo com o emoji mostra um indivíduo mantendo continuamente três ou mais bolas no ar. Este emoji de gênero e tom de pele diversificado é muito talentoso neste truque de festa exclusivo. Use este emoji para mostrar suas melhores e mais emocionantes habilidades e talvez você seja convidado para uma pós-festa exclusiva de circo. Você pode usar este emoji para falar sobre malabarismo real ou para dizer que está muito ocupado tentando fazer malabarismos com várias tarefas ao mesmo tempo.

Keywords: equilíbrio, habilidade, malabarismo, malabarista, multitarefa

Codepoints: 1F939

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )