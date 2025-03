A força é construída com pesos na academia. O emoji de pessoa levantando pesos é a melhor escolha para os amantes da academia e levantadores de peso. O emoji mostra uma pessoa em uma roupa de levantamento de peso competitiva com joelheiras, levantando uma barra pesada carregada com pesos acima de sua cabeça. A barra é ligeiramente dobrada para dar a sensação de que os pesos são pesados. O emoji de pessoa levantando pesos vem em diferentes tons de pele e gêneros. Use este emoji ao falar sobre uma pessoa forte que gosta de levantar pesos. Também pode ser usado para falar sobre a academia ou uma competição de levantamento de peso. Este emoji também é usado quando se refere ao treinamento esportivo. Exemplo “Estou tentando levantar peso hoje. 🏋🏼 Vai ser um treino duro.”

Keywords: esporte, força, peso, pessoa levantando peso

Codepoints: 1F3CB FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )