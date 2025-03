É hora de começar? O emoji de pessoa jogando golfe está pronto para toda a ação no gramado. Este emoji mostra uma pessoa dando uma tacada com seu taco de golfe. Use este emoji ao falar sobre o esporte de golfe, dar uma tacada em algo ou para falar sobre algo atlético. Você também pode usá-lo para descrever as próximas férias ou um dia de relaxamento. Exemplo: “Bob, com certeza estou pronto para acertar o verde neste fim de semana. Espero que você esteja trabalhando em seu 🏌”

Keywords: bola, esporte, golfe, golfista, pessoa jogando golfe

Codepoints: 1F3CC FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )