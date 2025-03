Como está o seu balanço? Para conseguir um buraco no campo de golfe, você terá que praticar como os profissionais da PGA. O emoji da bandeira no buraco mostra uma peça circular verde de um campo de golfe, com um buraco. Uma bandeira triangular vermelha em um poste está dentro do buraco. Durante o jogo de golfe, o objetivo é colocar a bola de golfe no buraco acertando-a com o taco. Pode ser jogado sozinho ou em equipe. Olhando para aperfeiçoar o seu swing? Dirija-se ao driving range. A bandeira no buraco emoji é frequentemente associada ao esporte de golfe, campos de golfe, férias, aposentadoria e qualquer coisa relacionada ao golfe. Exemplo: Lucy, você está pronta para ir ao gramado com as mulheres neste fim de semana? ⛳

