Com'è il tuo swing? Per fare una buca in una sul campo da golf, dovrai esercitarti come i professionisti del PGA. L'emoji della bandiera nel buco mostra un pezzo circolare verde di un campo da golf, con un buco. Una bandiera triangolare rossa su un palo è all'interno del foro. Durante il gioco del golf l'obiettivo è quello di far entrare la pallina nella buca colpendola con la mazza. Si può giocare da soli o con una squadra. Stai cercando di perfezionare il tuo swing? Dirigetevi verso il campo pratica. L'emoji della bandiera nella buca è spesso associata allo sport del golf, ai campi da golf, alle vacanze, alla pensione e a qualsiasi cosa relativa al golf. Esempio: Lucy, sei pronta a scendere in campo con le ragazze questo fine settimana? ⛳

Keywords: bandiera golf, bandiera in buca, buca, golf

Codepoints: 26F3

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )