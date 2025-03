Kamusta ang swing mo? Upang makakuha ng isang butas sa isa sa golf course, kailangan mong magsanay tulad ng mga pro ng PGA. Ang flag in hole emoji ay nagpapakita ng berdeng bilog na piraso ng golf course, na may butas. Ang isang pulang tatsulok na watawat sa isang poste ay nasa loob ng butas. Sa panahon ng laro ng golf, ang layunin ay makuha ang bola ng golf sa butas sa pamamagitan ng paghampas nito gamit ang iyong club. Maaari itong laruin nang solo o kasama ng isang koponan. Naghahanap upang gawing perpekto ang iyong swing? Tumungo sa driving range. Ang flag in hole emoji ay kadalasang nauugnay sa sport ng golf, mga golf course, bakasyon, pagreretiro, at anumang bagay na nauugnay sa golf. Halimbawa: Lucy, handa ka na bang makipaglaro sa mga babae ngayong weekend? ⛳

Kopya

Keywords: butas, flag, flag sa butas, golf

Codepoints: 26F3

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )