Ito ba ay isang butas sa isa? Kunin ang iyong mga club, isang golf ball at isang golf cart bago mo maabot ang berde. Siguraduhing magsanay ng iyong swing at maaaring nasa PGA tour ka nang wala sa oras. Ang ibig sabihin ng Flag in hole emoji ay oras na para sa isang round ng 18 hole sa golf course.