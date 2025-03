Mayroon ka ba kung ano ang kinakailangan upang patumbahin ang isang tao sa boxing ring? Ang boksing ay isang mapagkumpitensyang isport kung saan ka sumuntok at nag-jab para sa panalo. Maaari itong mag-iwan sa iyo ng dugo at pawis ngunit kung manalo ka, makakakuha ka ng titulo at isang malaking premyong salapi.