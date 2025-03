Punch, uppercut, jab, at block. Ang boksing ay isang mapagkumpitensyang isport na nangangailangan ng maraming pisikal na kontak at suntok sa mukha. Ang boxing glove emoji ay nagpapakita ng pulang boxing glove. Ang physical contact sport na ito ay kilala na nagdudulot ng mga pinsala sa ulo tulad ng concussions at brain aneurysms. Ang sport na ito ay hindi para sa mahina ang puso at maaaring nakamamatay. Karamihan sa mga boksingero ay may guwantes, bantay sa bibig at walang ibang nagpoprotekta sa kanila. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang laban, boksing, o isang taong talagang matigas. Halimbawa: Si Jeff ay sasabak sa boxing ring kasama si Allan sa Linggo 🥊

Keywords: boxing, glove, sport

Codepoints: 1F94A

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )