Soco, uppercut, jab e bloqueio. O boxe é um esporte competitivo que exige muito contato físico e socos no rosto. O emoji de luva de boxe mostra uma luva de boxe vermelha. Este esporte de contato físico é conhecido por causar lesões na cabeça, como concussões e aneurismas cerebrais. Este esporte não é para os fracos de coração e pode ser fatal. A maioria dos boxeadores tem luvas, protetor bucal e nada mais para protegê-los. Use este emoji ao falar sobre uma luta, boxe ou alguém que é muito duro. Exemplo: Jeff vai entrar no ringue de boxe com Allan no domingo 🥊

Keywords: boxe, luva, luva de boxe

Codepoints: 1F94A

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )