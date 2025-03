Uau! Isso é um alvo. Um acerto direto significa que o alvo foi atingido na primeira tentativa. O emoji de acerto direto mostra um alvo redondo com listras vermelhas e brancas com um objeto pontiagudo semelhante a um dardo no centro. O estilo e a cor do emoji variam de acordo com o teclado emoji. Esse emoji costuma ser usado quando se fala em acertar um alvo com um dardo, um míssil, um machado ou um arco e flecha. Este emoji também pode ser usado ao falar sobre atingir uma meta de trabalho ou objetivo de vida na primeira tentativa. Exemplo: Jenny acertou no alvo Uau, ela é boa!

Keywords: jogo, mira, na mosca, no alvo, tiro, tiro certeiro

Codepoints: 1F3AF

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )