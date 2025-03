O emoji do coringa é mostrado como uma carta do coringa, com o símbolo de um bobo da corte no centro e dois Js de cada lado. Esta carta de baralho não é muito usada na maioria dos jogos de cartas, mas ainda assim tem um lugar especial em nossos corações. Use este emoji ao falar sobre pegadinhas, piadas e hi-jinks.

Keywords: baralho, carta, curinga, joker

Codepoints: 1F0CF

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )