No Japão, muitos jogos são jogados com cartas hanafuda, também conhecidas como cartas de flores. O emoji de flores mostra uma carta quadrada com fundo vermelho, uma imagem preta redonda na base e uma imagem circular branca do tipo lua acima da base. Este emoji é usado quando se fala de jogos japoneses como o Kabu, que é jogado com cartas de baralho de flores. Esses cartões japoneses usam apenas imagens, sem números. Use este emoji ao falar sobre a cultura japonesa ou cartas de baralho de flores. Exemplo: Jim vai me ensinar a jogar Kabu 🎴.

Keywords: baralho, carta de baralho, carta de flores, flores, hanafuda, jogo de baralho

Codepoints: 1F3B4

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )