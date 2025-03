Este emoji de flor branca simboliza uma flor de uma cerejeira japonesa, embora não o confunda com o verdadeiro emoji de flor de cerejeira. Pode ser usado no contexto da cultura japonesa e da vida vegetal. Em muitas versões deste emoji, há uma escrita japonesa no centro da flor branca.

Keywords: flor, flor branca

Codepoints: 1F4AE

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )