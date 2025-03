Ang joker emoji ay ipinapakita bilang isang joker playing card, na may simbolo ng isang jester sa gitna at dalawang J sa magkabilang gilid. Ang paglalaro ng card na ito ay hindi madalas na ginagamit sa karamihan ng mga laro ng card, ngunit mayroon itong isang espesyal na lugar sa ating mga puso. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang mga kalokohan, biro, at hi-jinks.

Keywords: baraha, joker, sugal

Codepoints: 1F0CF

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )