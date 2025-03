Ang emoji na ito ay nagpapakita ng isang die na makikita mo sa isang casino sa Vegas o sa bahay ng iyong mga kaibigan, kapag naglalaro ng mga board game at iba pang turn-based na mga laban. Karamihan sa mga platform ay nagpapakita ng emoji na ito sa alinman sa puti o pula na istilo at, sa kaso ng LG, ang emoticon ay inilalarawan na may dalawang dies, sa halip na isa lang. Ipadala ito sa iyong kaibigan kapag gusto mong harapin sila, one-on-one, sa susunod na kumpetisyon ng Backgammon!

Keywords: dice, die, laro, sugal

Codepoints: 1F3B2

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )