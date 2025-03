Ang VS button ay isang orange square na may puting "VS" sa gitna. Ang emoji na ito ay maaaring gamitin upang sumangguni sa anumang kumpetisyon o isport kung saan ang isa o higit pang mga tao sa bawat panig ay magkaharap. Gamitin ang emoji na ito sa Super Bowl Linggo, sa panahon ng Olympics, o kapag naglalaro ng kaswal na laro ng Monopoly kasama ang mga kaibigan.

Keywords: button na vs, pindutan, versus, vs

Codepoints: 1F19A

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )