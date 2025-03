Ang emoji na ito ay naglalarawan ng isang taong nasa kalagitnaan ng pagkilos na naghahagis ng handball. Mayroong maraming bersyon ng emoji na ito, parehong lalaki at babae, sa light to medium hanggang dark na kulay ng balat. Ang iba't ibang carrier ay may mga manlalaro ng handball na nakasuot ng iba't ibang kulay na nakaharap sa alinmang direksyon, ngunit lahat ay gumagalaw. Ang Handball ay isang Olympic two-team sport, bawat isa ay may pitong manlalaro. Katulad ng mga sports na nilalaro sa Ancient Greece, sikat na ngayon ang modernong handball sa buong Europe.

Keywords: bola, handball, sport, tao, taong naglalaro ng handball

Codepoints: 1F93E

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )