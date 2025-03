Noong 1888, isang lalaking nagngangalang William Wilson ang nagpasya na gusto niyang maglaro ng rugby sa mga ilog at lawa sa paligid ng England at Scotland, kaya doon ipinanganak ang water polo. Ngayon, ito ay pinakasikat sa mga bansa sa paligid ng Europa at Australia. Ang layunin ng water polo ay magpasa ng bola sa pagitan ng mga kasamahan sa koponan at maipasok ito sa net ng mga kalaban. Ang water polo emoji ay ginagamit upang ipakita ang iyong pagmamahal sa isport, isang laban na iyong dinadaluhan o upang ipaalam sa isang tao na ikaw ay aktibong lalahok!

Kopya

Keywords: polo, sport, tao, taong naglalaro ng water polo, water

Codepoints: 1F93D

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )