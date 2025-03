En 1888, un homme du nom de William Wilson a décidé qu'il voulait jouer au rugby dans les rivières et les lacs d'Angleterre et d'Écosse, c'est alors que le water-polo est né. Aujourd'hui, il est le plus populaire dans les pays d'Europe et d'Australie. Le but du water-polo est de passer un ballon entre coéquipiers et de le faire entrer dans le filet adverse. L'emoji de water-polo est utilisé pour montrer votre amour pour le sport, un match auquel vous assistez ou pour faire savoir à quelqu'un que vous participerez activement !

