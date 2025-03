Le bruit des grosses vagues qui se brisent au large de la côte peut être le son le plus satisfaisant au monde ! C'est tellement relaxant. L'emoji vague d'eau montre une vague d'eau bleue se préparant à retomber dans l'océan. Cet emoji est lié aux activités nautiques comme le surf et la navigation de plaisance. Il est également utilisé pour parler de la plage, des vacances ou même d'un tsunami. La vague dégage une sensation sereine et relaxante, mais peut également dégager une sensation d'énergie, d'excitation et d'adrénaline. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez de la mer, de l'océan, de la plage, de la natation et d'autres sports nautiques. Vous pouvez également l'utiliser pour parler d'une inondation ou d'un tsunami. Exemple : Mon père adore surfer 🌊.

Keywords: mer, océan, vague

Codepoints: 1F30A

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )