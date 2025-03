Hé frappeur, balancement de frappeur ! Le baseball est un sport connu comme le passe-temps américain. Tout ce dont vous avez besoin est une batte, un gant, une balle de baseball, quelques bases et quelques personnes pour jouer. Vous pouvez même pratiquer votre swing en solo dans une cage de frappeurs. L'emoji de baseball montre une balle blanche ronde avec deux bandes rouges. L'emoji de baseball est généralement associé aux sports, aux matchs de baseball, aux stades de baseball et à l'athlétisme. Utilisez cet emoji lorsque vous êtes prêt à vous diriger vers le terrain de baseball et à jouer au ballon. Exemple : Charlie a été frappé à la tête avec un ⚾. Il est absent pour le reste de la saison.

Keywords: balle, baseball, sport

Codepoints: 26BE

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )