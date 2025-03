L'emoji de la pierre de curling montre la lourde pierre circulaire utilisée dans le sport olympique d'hiver du curling. Cette pierre est glissée sur la glace pendant que les coéquipiers balaient la glace pour la rendre plus glissante, de sorte que la pierre se déplace plus loin, plus rapidement. Oui, c'est réel.

Keywords: granit, match, partie, pierre de curling, sport

Codepoints: 1F94C

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )